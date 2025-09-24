Steve Nash torna ai Phoenix Suns

Romantico ritorno ai Phoenix Suns per Steve Nash. Il canadese avrà il ruolo di senior advisor.

Sarà una sorta di potente consigliere del proprietario Mat Ishbia. Nash torna nella sua Phoenix per cercare di far invertire la rotta a una franchigia che negli ultimi anni ha inanellato scelte sbagliate.

Con i Suns di Mike D’Antoni, Nash ha vinto per due volte il premio di MVP. Dopo il ritiro ha svolto un ruolo analogo a quello attuale nei Golden State Warriors vincendo il titolo NBA nel 2018, inoltre è stato head coach dei Brooklyn Nets. In seguito a quella esperienza, però, aveva dichiarato che non avrebbe più voluto allenare.

Così Ishbia ha annunciato via X il ritorno di Nash.

Steve Nash è stato un giocatore straordinario e rappresenta perfettamente ciò che i Phoenix Suns incarnano. La sua grinta, tenacia e mentalità vincente hanno definito la nostra organizzazione in passato, e sono entusiasta di annunciare che Steve entrerà ufficialmente a far parte dei Suns come consulente senior, contribuendo a definire il nostro futuro per gli anni a venire!