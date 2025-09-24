Steve Nash torna ai Phoenix Suns

Home NBA News
Roberto CaporilliLascia un Commento su Steve Nash torna ai Phoenix Suns

Romantico ritorno ai Phoenix Suns per Steve Nash. Il canadese avrà il ruolo di senior advisor.

Sarà una sorta di potente consigliere del proprietario Mat Ishbia. Nash torna nella sua Phoenix per cercare di far invertire la rotta a una franchigia che negli ultimi anni ha inanellato scelte sbagliate.

Con i Suns di Mike D’Antoni, Nash ha vinto per due volte il premio di MVP. Dopo il ritiro ha svolto un ruolo analogo a quello attuale nei Golden State Warriors vincendo il titolo NBA nel 2018, inoltre è stato head coach dei Brooklyn Nets. In seguito a quella esperienza, però, aveva dichiarato che non avrebbe più voluto allenare.

Così Ishbia ha annunciato via X il ritorno di Nash.

Steve Nash è stato un giocatore straordinario e rappresenta perfettamente ciò che i Phoenix Suns incarnano. La sua grinta, tenacia e mentalità vincente hanno definito la nostra organizzazione in passato, e sono entusiasta di annunciare che Steve entrerà ufficialmente a far parte dei Suns come consulente senior, contribuendo a definire il nostro futuro per gli anni a venire!

 

Roberto Caporilli
Latest posts by Roberto Caporilli (see all)

Related Posts

Devin Booker Curry

Devin Booker rinnova e riscrive la STORIA dell’NBA: salario annuo più alto di sempre, anche più alto di SGA

Alessandro Saraceno
hayes-davis eurolega

Nigel Hayes-Davis vola in NBA dopo l’MVP delle Final Four di EuroLega

Francesco Manzi
durant kevin phoenix suns

Kevin Durant, fumata bianca: lascia i Phoenix Suns e va agli Houston Rockets

Roberto Caporilli

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.