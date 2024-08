Svetislav Pesic FURENTE con gli arbitri dopo il KO con Team USA

Svetislav Pesic ha battuto gli Stati Uniti nella Coppa del Mondo FIBA del 2002, ma la luce non ha colpito due volte per lui. La Serbia ha messo alla prova Team USA, ma ha perso e Pesic ha parlato del “diritto di essere arrabbiato”, esprimendo anche la sua “delusione”.

“C’è una regola che usiamo molto in Serbia. E cioè che chi perde ha il diritto di essere arrabbiato. Io non sono affatto arrabbiato, sono orgoglioso di tutto quello che abbiamo fatto finora. Con tutti i problemi che abbiamo. Avete visto che Milutinov aveva la febbre da giorni e ha giocato male. Lo stesso vale per Jovic. La nostra rotazione è diminuita. Entrambi hanno dato il massimo. Vediamo se riusciamo a recuperarli per avere una rotazione maggiore nella partita contro i tedeschi”.

Svetislav Pesic si è comunque congratulato con l’avversario, ma ha anche parlato di “mancanza di rispetto”:

“Non sto sottovalutando, mi congratulo con gli americani, auguro loro di avere successo in finale, ma stasera sono successe cose strane. Non so se le avete viste. Io sono calmo. Non sono arrabbiato, sono orgoglioso, sono deluso perché gli arbitri non hanno rispettato questa squadra, non la Serbia come nazione di basket. E questo è uno dei motivi per cui non abbiamo portato a termine la magnifica partita che abbiamo giocato oggi. Ma è così che vanno le cose. Dobbiamo dimenticarlo e prepararci per la prossima partita”.

