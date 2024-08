Serbia, anche il presidente Aleksandar Vucic attacca gli arbitri dopo il KO contro gli USA

La semifinale di ieri sera tra USA e Serbia, una delle più belle partite della storia delle Olimpiadi, sta lasciando dietro di sé una scia di polemiche riguardanti l’arbitraggio. Ieri sera in conferenza stampa era stato coach Svetislav Pesic a sbottare contro gli ufficiali di gara, nelle scorse ore invece è intervenuto addirittura Aleksandar Vucic, Presidente della Serbia.

Vucic ha pubblicato su X il video di uno dei canestri di Joel Embiid nel terzo quarto, una schiacciata che al momento era valsa il -10. “In quale Paese questi non sono passi? PS: la prossima volta diteci in anticipo chi non possiamo battere” ha scritto il politico serbo, suggerendo quindi che gli USA siano stati spinti in finale dagli arbitri.

У којој земљи ово нису кораци? П.С. Следећи пут нам унапред кажите кога не смемо да победимо. pic.twitter.com/7ssnZ34p6b — Александар Вучић (@predsednikrs) August 9, 2024

Personaggio controverso per la sua vicinanza alla Russia, Vucic è stato Primo Ministro dal 2014 al 2017, anno nel quale è diventato Presidente. Nel 2020 si era iscritto all’università di Belgrado per perseguire il sogno di diventare allenatore di basket. All’epoca alcuni giornalisti fecero notare che la condizione mandatoria di aver praticato sport per 3 anni prima dell’iscrizione alla facoltà era stata rimossa proprio in concomitanza dell’ingresso di Vucic.