Team USA ammette l’errore: Caitlin Clark sarebbe dovuta essere in squadra

Caitlin Clark non giocherà alle Olimpiadi di Parigi con Team USA. Ma forse avrebbe dovuto farlo.

È un sentimento che molti appassionati di basket hanno espresso all’inizio di giugno, quando il pubblico ha saputo che la stella esordiente delle Indiana Fever era stata esclusa dalla squadra olimpica statunitense.

È anche un sentimento che sembra essere condiviso da almeno un membro della commissione che ha selezionato le giocatrici attualmente in Francia per estendere la striscia di medaglie d’oro di Team USA a otto Olimpiadi consecutive.

Parlando con Mike Tirico della NBC durante l’intervallo della partita di basket maschile USA-Serbia di domenica, l’allenatrice del South Carolina, Dawn Staley, ha detto che le possibilità di Caitlin Clark di far parte di Team USA sarebbero state molto più alte se lei e i suoi colleghi membri della commissione avessero selezionato il roster oggi anziché diverse settimane fa.

“Caitlin è solo un’esordiente nella WNBA, non stava giocando male, ma non come sta giocando ora”, ha detto Staley, che ha vinto tre medaglie d’oro olimpiche come giocatrice (1996, 2000, 2004) e un’altra come capo allenatore (2021).

Dawn Staley, a member of the USWNT selection committee, asked about Caitlin Clark.

“If we had to do it all over again, the way that she’s playing, she would be in really high consideration of making the team because she is playing head and shoulders above a lot of people.” pic.twitter.com/hMYqTsPWzc

— Scott Agness (@ScottAgness) July 28, 2024