Trapani Shark, Langston Galloway è il nuovo obiettivo

La Trapani Shark è in cerca di una point guard per sostituire JD Notae. Ai siciliani mancano 3 tasselli stranieri per completare il roster e uno potrebbe essere Matt Thomas, direttamente dall’Alba Berlino. Nelle ultime ore però Trapani sarebbe piombata su Langston Galloway, nella scorsa stagione alla Pallacanestro Reggiana. Secondo Il Giornale di Sicilia, Trapani avrebbe l’americano come obiettivo per la cabina di regia.

Finora i granata di Valerio Antonini, che ha dichiarato ancora una volta di sognare lo Scudetto, hanno firmato Justin Robinson e Akwasi Yeboah che si sono aggiunti alla conferma di Horton. L’aggiunta di Galloway e Thomas proietterebbe davvero Trapani al ruolo di outsider nella prossima stagione di Serie A, la prima dopo 32 anni per il club siciliano.

Nella scorsa stagione a Reggio Emilia, Langston Galloway ha segnato 16.9 punti di media nel campionato italiano. In queste settimane è stato accostato a diverse squadre: da una conferma a Reggio Emilia alla Virtus Bologna (che ha chiuso il roster con Tucker).