Team USA ha perso due scrimmage consecutivi contro il Select Team

Eventuali sconfitte nelle amichevoli che precedono il Mondiale sono messe in preventivo, visto che le squadre sono state assemblate da poco e sono ancora tutte in fase di rodaggio. Se però a perdere è Team USA sicuramente la notizia fa molto più rumore. E non stiamo nemmeno parlato di amichevoli.

Nelle scorse ore ha scatenato i primi dubbi sulla squadra a stelle e strisce il fatto che Team USA abbia perso due scrimmage consecutivi in allenamento contro il Select Team, vale a dire un roster composto con l’obiettivo di allenare la prima squadra (e di cui fanno parte tanti giovani talenti NBA, ma anche Langston Galloway, nuovo acquisto di Reggio Emilia). Le due partitelle, che sono durate solo 10 minuti ciascuna, hanno visto il Select Team vincere entrambi gli incontri. La notizia è stata riportata da Ben Golliver del Washington Post.

The USA Select team just beat USA’s FIBA World Cup team in two consecutive 10-minute scrimmages at Las Vegas

training camp. — Ben Golliver (@BenGolliver) August 4, 2023

Queste due “sconfitte”, se si possono definire tali, non faranno che alimentare i dubbi degli scettici nei confronti degli USA. La squadra è sicuramente forte viste le presenze di All Star come Tyrese Haliburton, Anthony Edwards e Jaren Jackson Jr, anche se manca sicuramente il “grande nome” subito individuabile come il leader della squadra.

Team USA giocherà la sua prima amichevole ufficiale l’8 agosto contro Porto Rico a Las Vegas.