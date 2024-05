Una statua di Michael Jordan è stata inaugurata a… Mariglianella, in provincia di Napoli

Di fronte allo United Center di Chicago è stata eretta, ormai da diversi anni, una statua in bronzo di Michael Jordan, il giocatore più rappresentativo dei Bulls e dell’intera NBA. Una “copia” della statua, con l’iconica posa diventata anche il logo del brand Jordan, è stata inaugurata anche a Mariglianella, in provincia di Napoli, di fronte ad un negozio di abbigliamento sportivo con forti legami con la pallacanestro.

Il TG Regionale di Rai3, edizione Campania, ha fatto un servizio sulla statua proprio in questi giorni, qualcosa di davvero insolito ma che dimostra la passione della cittadina napoletana, meno di 8.000 abitanti, per il basket.

Davanti alla statua sono stati anche installati un paio di canestri. E i presenti non hanno esitato a invitare il vero Michael Jordan a far visita a Meriglianella. Qualcosa di non così assurdo, visto che spesso MJ viene in vacanza in Italia e in Costiera Amalfitana in particolare. Chissà che la statua non diventi davvero una scusa per fare un salto a Mariglianella.