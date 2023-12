Tegola Virtus Bologna, Devontae Cacok starà fuori diversi mesi?

La Virtus Bologna ha ripreso a vincere in EuroLega e l’ha fatto nel migliore dei modi con un convincente successo in trasferta contro il Partizan Belgrado. Tuttavia, la vittoria a Belgrado è arrivata con alcune cattive notizie per la squadra allenata da Luca Banchi. Il lungo americano della Virtus Bologna, Devontae Cacok, ha subito un infortunio al ginocchio durante la partita e ora dovrebbe stare fuori diversi, come hanno detto diverse fonti a BasketNews.

L’ex CSKA Mosca e Los Angeles Lakers non è certamente un elemento cardine di questa Virtus Bologna, visto che le VuNere stavano pensando di trovargli un’altra destinazione per firmare un lungo al suo posto. Ma è comunque un giocatore di rotazione che nell’ultimo periodo si era guadagnato, volente o nolente, i suoi minuti, in un reparto che ha avuto così tanti problemi.

Questo infortunio obbligherà senza dubbio Bologna a tornare sul mercato alla ricerca di un nuovo centro in grado di dare minuti di riposo a Jordan Mickey – che adesso è infortunato – e Bryant Dunston, oltre che a Tornik’e Shengelia, il più spremuto di tutti.

Stiamo a vedere come si muoverà la Virtus Bologna dopo l’infortunio di Devontae Cacok, chissà che magari Luca Banchi deciderà di puntare su un altro lettone, vista la grande fiducia che ha nei confronti dei suoi ragazzi e anche la chimica che ha instaurato allenandoli in Nazionale.

