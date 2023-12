Jaleen Smith giocherà anche per il team di esports del Partizan Belgrado

Jaleen Smith al Partizan Belgrado è stato uno dei movimenti più interessanti di questo mercato di “riparazione”, che per il momento ha portato Shabazz Napier all’Olimpia EA7 Milano, il lettone Rihards Lomazs alla Virtus Bologna al posto di Smith e probabilmente Kevin Pangos al Valencia.

L’americano con passaporto croato però, a quanto pare, non giocherà solo su un campo da basket con i serbi ma anche davanti alla televisione con un joystick in mano. Infatti Jaleen Smith “vestirà” anche la maglia del Partizan Belgrado nei tornei di NBA2K di esports, secondo quanto scritto da Jovan Mijailovic, presidente del club di esports del Partizan.

Jaleen Smith će igrati za NBA2K tim @esportspartizan. 😊 — Jovan Mijailovic (@Jovan_PAR) December 29, 2023

Sinceramente non conoscevamo questo lato dell’ex Virtus Bologna e ALBA Berlino. O forse è stato un modo per farsi subito accettare dai tifosi del Partizan. Smith è l’ultimo arrivato alla corte di Zeljko Obradovic e sostanzialmente dovrà sostituire l’ex Varese Aleksa Avramovic, infortunatosi qualche giorno fa.

Purtroppo per Smith nella sua primissima gara da tesserato dei serbi, dove non ha giocato perché era ancora girone d’andata, è arrivata una sconfitta proprio contro la sua ex squadra, la Virtus Bologna. Avranno sicuramente tempo e modo per rifarsi con lui in campo.

