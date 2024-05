Teste di serie KO in casa! OKC e Boston perdono con Dallas e Cleveland

In gara-2 del secondo turno playoff, i Dallas Mavericks hanno vinto a Oklahoma City contro OKC e i Cleveland Cavaliers hanno sconfitto i Boston Celtics.

Per i texani sono risultate decisive le doppie doppie in punti e rimbalzi di Luka Doncic e P.J. Washington: 29 e 11 (con anche 7 assist) per lo sloveno e 29 e 11 per l’ex Charlotte Hornets. Non è bastata la quasi tripla doppia di Shai Gilgeous-Alexander che ha chiuso la sua gara con 33 punti, 12 rimbalzi e 8 assist. Alla fine i Mavs si sono imposti 119 a 110.

+24 finale di Cleveland che continua a non avere a disposizione per dei problemi fisici Jarrett Allen. Donovan Mitchell ha condotto i suoi al successo con 29 punti, ma in totale i Cavs in doppia cifra sono stati 6, con 21 e 10 rimbalzi di Evan Mobley e 21 di Caris LeVert. I Celtics hanno giocato una partita incolore, con il solo Jayson Tatum a “brillare” poiché ne ha messi 25 a referto ma anche lui ci ha abituato a serate migliori di questa.

Insomma, entrambe le serie Dallas-OKC e Boston-Cleveland sono sull’1 a 1 e ora ci si sposta per gara-3 e 4 rispettivamente a Dallas e Cleveland.

Leggi anche: PESSIMA NOTIZIA per l’Italbasket! Markus Howard giocherà con Porto Rico quest’estate al Pre-Olimpico