Toni Kukoc SCREDITA Nikola Jokic: “Nemmeno del livello di Divac e Radja”. Ma i motivi non sono chiarissimi…

Nikola Jokic è senza dubbio il miglior giocatore del mondo in questo ma Toni Kukoc sceglierebbe Dino Radja o Vlade Divac piuttosto che l’attuale fenomeno dei Denver Nuggets.

Alla domanda se Nikola Jokic abbia raggiunto il livello degli attuali Hall of Famers, Toni Kukoc ha risposto che il big man dei Nuggets non è ancora arrivato.

“Forse lo sarà, ma non lo è ancora. Nonostante le statistiche, Jokic non è al livello di Divac e Radja nella posizione di centro. 30 anni fa Divac sorprese l’America per come gestiva la palla con la sua altezza, Radja per come riusciva a prendere la palla sotto canestro e ad arrivare dall’altra parte per segnare. Chi si ricorda di Sabonis, sa che come centro dominava. È un peccato che i tendini d’Achille gli abbiano dato così tanto fastidio. Jokic è migliorato molto e può migliorare ancora di più il suo gioco ma non è ancora di quel livello”.

Jokic ha una media di 26,1 punti, 12,2 rimbalzi e 8,9 assist a partita in questa stagione ed è considerato il favorito per vincere il suo terzo trofeo di MVP NBA. Kukoc, eletto Sesto Uomo dell’Anno nel 1996, ha concluso i suoi 13 anni di carriera NBA con medie di 11,6 punti, 4,2 rimbalzi e 3,7 assist.

