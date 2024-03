Nikola Mirotic valuta la sua prima stagione all’EA7 Milano e confronta l’Olimpia con il Barcelona

Nikola Mirotic è stato uno dei colpi di mercato più incredibili che si siano mai visti nella storia del basket italiano ma non ha ancora vinto nulla con la maglia dell’Olimpia EA7 Milano e quasi certamente gli italiani non parteciperanno alla post season di EuroLega. Questa la valutazione di Nikola Mirotic a BasketNews sulla sua prima stagione con la canotta dell’EA7 Milano:

“Beh, è stata una stagione impegnativa, con alcuni infortuni, con grandi aspettative, senza successi, ma fa parte del basket. A volte si perde, a volte si vince. Alla fine non è sempre come vorresti, devi essere grato per quello che hai e continuare a lottare”.

“Rimpianti? Assolutamente no. Non sono il tipo di persona che ha rimpianti. Cerco sempre di essere positivo e di trarre il meglio da ciò che la vita mi offre. Sono molto fortunato ad avere questo lavoro, ad essere in una squadra come la mia e che Dio mi abbia dato questa opportunità di giocare il gioco che amo, quindi nessun rimpianto”.

Mirotic ha poi condiviso le similitudini tra Milano e Barcellona, sottolineando la loro stimata reputazione e il calibro della presenza in panchina.

“Entrambe sono grandi organizzazioni. Entrambe hanno grandi staff di allenatori. Ho avuto Saras Jasikevicius a Barcellona, qui Ettore Messina, uno dei migliori in EuroLega. Quindi, anche con la mia età, continuo a imparare, a migliorare ogni stagione. Quindi, posso dire molte, molte cose positive su entrambe le organizzazioni”.

