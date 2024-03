Top 10 performance in una gara di EuroLega: chi dietro a Hayes-Davis? C’è anche un italiano

Nigel Hayes-Davis detiene ora il record assoluto di punti in una singola partita in EuroLega con 50 punti. Shane Larkin è secondo con 49 punti, mentre cinque giocatori sono riusciti a realizzare 41 punti ciascuno.

Per poter stare in questa classifica devi averne segnati almeno 40, altrimenti non superi nemmeno la barriera iniziale. C’è un grandissimo distacco tra i primi 2 posti del podio e il gradino più basso e c’è anche un italiano al 3° posto, in coabitazione con altri 4, ovvero Carlton Myers, che nel 2000-2001 con la maglia della Fortitudo Bologna ne mise proprio 41.

Shane Larkin è l’unico di questa speciale classifica a essere riuscito a metterne più di 40 per ben 2 volte perché, nella stessa stagione, 2019-2020, quella interrotta per il Covid, ne mise sia 49 sia 40.

Chissà se qualcuno riuscirà mai a battere il record realizzato ieri sera in EuroLega contro l’ALBA Berlino da Nigel Hayes-Davis.

Giocatore Squadra Punti Stagione Nigel Hayes-Davis Fenerbahce 50 2023-24 Shane Larkin Anadolu Efes 49 2019-20 Tyrese Rice Panathinaikos 41 2019-20 Bobby Brown Montepaschi Siena 41 2012-13 Alphonso Ford Peristeri 41 2000-01 Carlton Myers Fortitudo Bologna 41 2000-01 Kaspars Kambala Efes Pilsen 41 2002-03 Vlado Scepanovic Partizan 40 2001-02 Arvydas Macijauskas Tau Ceramica 40 2003-04 Marc Salyer Chorale Roanne 40 2007-08 Shane Larkin Anadolu Efes 40 2019-20 Dzanan Musa Real Madrid 40 2023-24

Leggi anche: Italbasket, i 12 che Pozzecco dovrebbe portare al Pre-Olimpico secondo noi VOL. 2