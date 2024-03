Scoot Henderson, altro che rookie dell’anno! Ha registrato il peggior plus-minus della storia NBA

La stagione da rookie di Scoot Henderson è stata tutt’altro che pittoresca e le sue difficoltà sono state accentuate dalla sconfitta di venerdì contro i Miami Heat, con la guardia che ha chiuso con il peggior plus-minus della storia dell’NBA: -58.

I Portland Trail Blazers hanno subito una storica sconfitta per mano degli Heat, perdendo per 142-82. Lo scarto di 60 punti è stato l’ottavo più grande margine di vittoria nella storia dell’NBA.

Scoot Henderson just had the lowest +/- in a single game in NBA history with -58. pic.twitter.com/bggkbzlUgN

— StatMamba (@StatMamba) March 30, 2024