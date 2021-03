Torneo NCAA 2021: presentato nella notte il bracket completo

Sta per prendere il via, in sede unica a Indianapolis a causa del Covid-19, la March Madness: il Torneo NCAA 2021 si aprirà il 18 marzo, e nella notte è stato presentato il bracket completo nel cosiddetto Selection Sunday. Si sapeva già delle pesanti assenze di Duke e Kentucky, alle quali si sommerà anche una tra Michigan State e UCLA, avversarie in uno dei 4 “preliminari”, le First Four.

Le 4 università ad essersi aggiudicate il seed #1 sono Gonzaga, imbattuta in questa stagione, Michigan, Baylor e Illinois. Questo il bracket completo: che la March Madness abbia inizio!

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.