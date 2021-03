I Gonzaga Bulldogs fanno la storia: mai nessuno come loro in NCAA

Il torneo finale del basket NCAA è alle porte e i favoriti numero uno sono i Gonzaga Bulldogs: gli Zags vogliono terminare la stagione perfetta, ed in regular season hanno già scritto la storia della pallacanestro collegiale.

La squadra con base a Spokane, guidata in campo dalla stella Jalen Suggs, è la quinta ad arrivare al torneo con un record di sole vittorie (23-0) dalla leggendaria stagione perfetta di Indiana University del 75/76 ed è la prima della storia a farlo vincendo tutte le partite di almeno 10 punti: delle altre 4 predecessori (Indiana State (1979), UNLV (1991), Wichita State (2014) and Kentucky (2015)), nessuna è riuscita ad arrivare fino in fondo.

Gonzaga has won 23 consecutive games by double-digits, the longest such streak by any D-I team in the last 60 seasons, per Elias.

The Zags are also the 5th team to enter the NCAA Tournament unbeaten since Indiana finished as the last unbeaten national champion in 1975-76. pic.twitter.com/MFOviPrbd6

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 10, 2021