Al Torneo NCAA 2021 non ci saranno né Duke né Kentucky: non accadeva da quasi 50 anni

Sarà un Torneo NCAA orfano di due dei college più importanti d’America, quello che prenderà il via ad Indianapolis il 18 marzo. Né i Duke Blue Devils né i Kentucky Wildcats saranno tra le squadre partecipanti: sommati sono 13 titoli NCAA (5 per Duke e 8 per Kentucky).

Things you never thought you'd tweet: Both Duke and Kentucky are done with their respective seasons on March 11th.

— Jon Rothstein (@JonRothstein) March 11, 2021