Trapani affonda Orzinuovi e si regala il poker di vittorie di fila

Prima in vantaggio, poi in parità alla fine del terzo quarto e infine in accelerazione definitiva. La 2 B Control Trapani continua il suo magic moment con la quarta vittoria di fila contro un’Agribertocchi Orzinuovi che incamera il quinto stop di fila. . Determinante, ancora una volta, per il roster di coach Daniele Parente è stato l’apporto del diluviale La Marshall Corbett che ha siglato 21 punti, agli orceani non sono bastati invece i canestri a profusione della premiata azienda produzione canestri Hollis- Miles.

PRIMO QUARTO – Parente schiera in apertura Palermo, Corbett, Mollura, Miller e Renzi, Corbani risponde con Miles, Spanghero, Negri, Hollis e Galmarini. Miller schiaccia e mostra subito le intenzioni bellicose di Trapani, Spanghero replica subito manifestando la volontà di riscatto di Orzinuovi dopo quattro passi falsi. Corbett e Mollura dalla linea della carità alzano in quota Trapani ma Negri tiene gli ospiti in partita: 9-7. Orzinuovi riesce a tenere il passo soprattutto con le iniziative di un Negri molto ispirato ma Renzi mantiene i siciliani avanti. Mastellari risponde ancora per gli orceani ma Miller intona subito il controcanto, il solito Negri, però, non consente a Trapani di organizzare la fuga e mantiene i suoi a meno uno. La gara vive di botta e risposta entusiasmanti, Corbett affonda la lama ma Galmarini replica subito da sottocanestro. Orzinuovi è determinata a fare il botto e Galmarini e Negri la sospingono al primo vantaggio sul 19-20. Nwohocha replica, Mastellari, però, tiene gli orceani avanti. I padroni di casa però sfoderano due colpi con Milojevic e Corbett e concludono il primo quarto in vantaggio per 25-23.

SECONDO QUARTO – Trapani prova a impostare la fuga con Spizzichini e Nwohuocha in schiacciata, Corbett sfodera una tripla e coach Corbani, sul 32-23 per i trapanesi, raduna i suoi in unità per cercare di sistemare qualche meccanismo impreciso e di riportare i suoi in partita. Hollis cecchina a dovere facendo capire che gli orceani non sono ancora al tappeto prima con due tiri liberi, poi con una tripla per un ubriacante 5-0 ma Corbett risponde da par suo. Nuovo acuto orceano con Galmarini ma Renzi porta Corbani a chiedere il minuto di sospensione. Miles rilancia Orzinuovi, Palermo colpisce da tre su fronte opposto, il ping pong continua con le intuizioni cestistiche di Spanghero e Corbett. Hollis e Miles convincono Parente che sia il caso di chiedere il primo timeout con Trapani avanti di quattro lunghezze (46-42). Miles ribadisce il concetto che Orzinuovi non voglia uscire a mani vuote dal “PalaConad” , Palermo replica subito. Gli ospiti ripropongono le loro intenzioni di far male con l’inossidabile Spanghero ma Mollura e Corbett rispondono da par loro. La sfida punto a punto non accenna a smorzarsi , Hollis con un gioco da tre regala ancora messe a Orzinuovi ma è Trapani, grazie a Renzi, ad arrivare all’intervallo lungo in vantaggio di quattro incollature: 53-49.

TERZO QUARTO – Spizzichini e Renzi ampliano il fossato a favore di Trapani fino al più nove, Galmarini prova a riportare sotto gli orceani ma Spizzichini, molto in vena dall’inizio del quarto, colpisce nuovamente. Miles riporta sotto gli ospiti ma Renzi , con una tripla, fa riavanzare Trapani. Orzinuovi ci crede e da il via all’operazione riavvicinamento con Hollis e Negri che la portano a soli tre punti di ritardo: 63-60. Una schiacciata di Miller e due tiri liberi di Negri mantengono la partita in sostanziale equilibrio, Palermo porta i padroni di casa al più quattro, Spanghero replica con decisione. Miles riporta Orzinuovi a mettere la freccia di sorpasso (70-74) , Hollis rifinisce. Corbett e una tripla di Miller portano Trapani alla risalita e il terzo quarto si conclude senza vinti né vincitori sul 76-76. Partita ancora tutta da giocare.

ULTIMO QUARTO – Miller fa decollare Trapani, Hollis risponde per Orzinuovi. Fokou fa risplendere il sole dalla parte degli orceani ma Nwohuocha lo risposta da quella dei trapanesi. Al pareggio di Miles fa seguito il nuovo controcanto dell’ispirato Nwohuocha che porta Corbani a chiedere il timeout. Lo stesso Nwohuocha, alla ripresa delle ostilità, colpisce con due su due dalla lunetta e poi indossa il vestito del rifinitore mettendo in condizione Mollura di portare Trapani sul più cinque: 90-85. Hollis va a bersaglio ma è l’atto conclusivo della sua gara perché, con il quinto fallo sulle spalle, deve lasciare la compagnia. Mollura dalla lunetta e un gancio di Renzi riportano Trapani in mare aperto sul 94-87. Una bomba di Mastellari tiene Orzinuovi a contatto con la speranza di invertire il copione, Nwohuocha e Renzi, però, mettono i titoli di coda a favore di Trapani che mette le mani sulla gara con un abbondante 102-91. Orzinuovi subisce per la prima volta in questa stagione oltre cento punti dopo averli rifilati in due occasioni a Casale Monferrato e Treviglio.

MIGLIORI IN CAMPO

La Marshall Corbett (2 B Control Trapani): a ogni partita vuole vestire i panni del protagonista, la 2 B Control sa che assecondarlo significa garantire la felicità a tutto il collettivo e lo lascia tranquillamente fare.

Damian Hollis (Agribertocchi Orzinuovi): generoso e prolifico, come del resto il suo compagno Anthony Miles, ma non basta per fare tornare a Orzinuovi il sorriso.

TABELLINO

2B CONTROL TRAPANI: Corbett 21, Renzi 20, Miller 17, Nwohuocha 16, Palermo 11, Mollura 7, Spizzichini 6, Milojevic 4, Erkmaa. N.e: Pianegonda, Adeola, Basciano. Coach: Daniele Parente.

Tiri liberi: 13 su 15, rimbalzi 39 (Miller 10), assist 34 (Palermo 10)

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Hollis 22, Miles 21, Negri 13, Galmarini 13, Spanghero 12 , Mastellari 8, Fokou 2, Guerra, Spinoni, Tilliander, Wickramanayake. Coach: Fabio Corbani.

Tiri liberi: 19 su 22, rimbalzi 22 (Miles 6), assist 14 (Spanghero 6).

ARBITRI

Gagliardi, Maschietto, Pecorella