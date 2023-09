Trapani, Antonini contentissimo per la Supercoppa: “Dimostrazione di forza IMBARAZZANTE!”

La Trapani Shark del nostro presidente Valerio Antonini con grande determinazione si aggiudica la Super Coppa Lnp. Un trofeo conquistato con orgoglio al termine della gara contro Treviglio terminata 83-67. Ad assistere alla sfida anche il presidente che a fine gara è stato travolto dall’emozione.

«È con gioia immensa che torno da Montecatini dopo una giornata che si è conclusa con uno storico trionfo del Trapani Shark in Supercoppa con una dimostrazione di forza imbarazzante a dimostrazione della bontà degli investimenti fatti durante l’estate», ha dichiarato il presidente Valerio Antonini.

«Vorrei che la città cominciasse a prendere finalmente coscienza di quello che sta succedendo e di quanto possiamo essere incredibili se siamo uniti verso l’obiettivo finale che è quello di trionfare tanto nel Basket come nel Calcio. Vedere tanti tifosi trapanesi gioendo insieme a noi mi rende veramente orgoglioso. Mercoledì festeggeremo alla grandissima questo momento perché è giusto , ce lo meritiamo, se lo merita la città ! Vi aspetto tutti ma dico tutti al Pala Ilio, riempitelo, fatemi godere nel vederlo pieno di passione e voglia di costruire insieme questa stagione che si appresta ad essere una delle più importanti della storia sportiva della Città! Ringrazio – conclude- la mia famiglia, Ambra, i miei figli Diego Armando e Roberto, per l’amore e la forza che mi danno per vincere ogni sfida».

Fonte: ufficio stampa Trapani Shark

