EA7 Milano, si cerca subito un playmaker al posto di Pangos?

Che Kevin Pangos non fosse la prima scelta estiva nel ruolo di playmaker dell’Olimpia EA7 Milano si sapeva. Ma da qui a bocciarlo dopo una partita, non ce lo saremmo mai aspettati.

Secondo Tuttosport, il canadese ha ancora poche cartucce da sparare. Le Scarpette Rosse, secondo quanto riferito dal quotidiano torinese, si stanno già muovendo sul mercato alla ricerca di un altro playmaker titolare da inserire al suo posto.

Il primo nome che ci viene in mente è quello di Nick Calathes, ancora sotto contratto con il Fenerbahce ma di fatto fuori dal progetto turco, come annunciato dalla stessa società di Istanbul. Nelle scorse settimane il greco era già stato accostato all’Olimpia ma si è sempre detto: se non esce Pangos, non entra nessuno. E infatti Pangos non è uscito e nessuno è entrato. Dopo però la preseason di basso livello e la prestazione con la Virtus Bologna, l’EA7 potrebbe puntare subito su un altro playmaker titolare, a prescindere dalla situazione di Pangos.

Sono ore abbastanza calde perché l’EuroLega dei biancorossi inizia venerdì 6 ottobre a Istanbul, proprio contro il Fenerbahce, e chissà che magari Calathes giocherà quella gara, non con i turchi, bensì con gli italiani…

