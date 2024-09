Trapani batte Ryukyu e oggi giocherà la finalissima contro il Partizan al PalaShark

Primi 10 minuti animati al PalaShark dove il ritmo della gara tra Trapani e Ryukyu è molto sostenuto. Alibegovic spinge molto nei mismatch e costringe la formazione giapponese ad una difesa più attenta. Per Aluma 12 punti che mantengono in linea di galleggiamento la squadra asiatica. Il primo quarto finisce 23 a 20.

Le due squadre continuano a mantenere un buon equilibrio con Trapani che ha qualche difficoltà a frenare un buon Cooley ma trova dalla sua un ottimo Kirk. Gli ultimi minuti il ritmo è più alto con Pleiss e Cooley che realizzano. Allo scadere arriva la conclusione di Amar Alibegovic che chiude la frazione sul 37 a 34.

Terza frazione decisamente più veloce della seconda sebbene si possa dividere idealmente in due parti. Meglio Ryukyu nella prima frazione che arriva sul -1. Dopo Trapani comincia ad essere molto più cinica con Pleiss che realizza più volte dalla media ma soprattutto Amar Alibegovic che fa pentole e coperchi, chiudendo il quarto sul 58 a 50.

La gara diventa più rude: i giapponesi ci provano con ancora Cooley sugli scudi ma Alibegovic è ovunque: attacco, difesa e intensità. I suoi cinque punti consecutivi a 2 minuti dal termine della gara sono mazzata troppo forte per il Ryukyu che non riesce più a rientrare. La gara termina 78 a 69 per Trapani contro Ryukyu.

Oggi alle 18.15 finale per il terzo posto tra la squadra giapponese e Derthona e alle 21 la finale tra Trapani Shark e Partizan Belgrado.

Fonte: ufficio stampa Trapani Shark

