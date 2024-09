Sassari vince il City of Cagliari battendo la Virtus Bologna in finale

In finale al torneo amichevole City of Cagliari è stata vera battaglia tra Dinamo Sassari e Virtus Bologna. Alla fine hanno prevalso i sardi di misura, 69-68, infliggendo ai bianconeri la prima sconfitta di questa preseason. Nella giornata di venerdì Sassari aveva avuto la meglio sul PAOK Salonicco (83-70) in semifinale, mentre la Virtus aveva battuto Gran Canaria (79-62).

Nella finalissima la Dinamo ha giocato un gran primo quarto, resistendo poi fino alla fine con 14 punti di Sokolowski e 13 di Cappelletti, autore anche del canestro decisivo a 15” dalla fine. Per la Virtus invece 16 punti di Ante Zizic e 12 di Toko Shengelia.

Al termine della gara Luca Vincini, classe 2003 della Dinamo, è stato premiato come MVP del torneo amichevole. L’azzurro ha segnato 4 punti contro il PAOK e 9 contro la Virtus.

Foto: Dinamo Sassari