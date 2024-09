Ilkan Karaman, ex Fenerbahce, è tragicamente morto a 34 anni

L’ex giocatore della nazionale turca e del Fenerbahce Istanbul, Ilkan Karaman, è tragicamente deceduto in un incidente stradale a 34 anni.

A quanto pare, un automobilista ubriaco l’ha investito brutalmente a Datça mentre si trovava sul marciapiede. Stava aspettando che il suo amico facesse rifornimento e Ilkan Karaman sarebbe stato investito da un veicolo che ha perso il controllo. Le fonti hanno poi riferito che ha perso la vita immediatamente sul posto.

Selezionato nel Draft NBA del 2012 con la 57esima scelta dai Brooklyn Nets, l’hanno poi scambiato con Cleveland. Tuttavia, non è mai riuscito a giocare in NBA, ma ha rappresentato il Fenerbahce per due anni, dal 2012 al 2014, giocando anche in EuroLeague.

Durante i suoi 15 anni di carriera, l’internazionale turco ha avuto solo tre esperienze fuori dal suo paese, giocando in Francia per Cholet e gli Antibes Sharks nel 2019-20 e a Taiwan per i Formosa Dreamers nel 2023.

Ha vestito anche le maglie di altre squadre turche, come il Pinar Karsiyaka e il Besiktas, e la sua ultima esperienza è stata nel Çayırova Belediyesi.

Facciamo le condoglianze alla famiglia per la tragica e inaspettata scomparsa dell’ex giocatore di basket.

Milli Takımımızın formasını giymiş oyuncularımızdan İlkan Karaman’ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/lRnmYbNuap — TBF (@TBF) September 8, 2024

