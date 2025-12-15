Trapani Shark, 50.000€ di ammenda dalla FIP e la reazione di Antonini

La Trapani Shark, all’indomani della vittoria su Udine pur senza allenatore (la squadra siciliana non può tesserare Alex Latini come head coach a causa del blocco del mercato), si è vista infliggere 50.000€ di multa dalla FIP. Il motivo è molto semplice: per regolamento, ogni squadra deve avere almeno 12 giocatori sotto contratto. Con la rescissione di Timmy Allen, che è volato al PAOK, e il blocco del mercato che impedisce al club di sostituirlo, Trapani è rimasta con 11 atleti a disposizione.

La stessa sanzione, 50.000€, sarà replicata ogni volta che la Trapani Shark disputerà una partita senza sufficienti giocatori sotto contratto, quindi potenzialmente ogni weekend fino a quando la situazione non muterà. Nelle scorse ore, prima ancora dell’ufficialità della sanzione pecuniaria, Valerio Antonini aveva reagito polemicamente alla multa che lui aveva però attribuito all’assenza del coach in panchina:

Voglio dire che non c’è stata data dalla federazione la possibilità di tesserare Alex Latini, cosa che porterà a darci una sanzione di 50.000 euro per ogni partita, giustificando il tutto senza alcuna motivazione scritta. Abbiamo chiesto cinque volte, sia al Presidente della Federazione sia al Presidente della Lega, una giustificazione per questo diniego assurdo.

Ci è stato detto che il diniego sarebbe stato fatto perché la società non avrebbe completato o ottemperato a tutti i pagamenti. Ma non è così: i giocatori sono stati completamente saldati e pagati, così come ogni lodo. Sull’Agenzia delle Entrate e sulla famosa storia dei crediti per i quali siamo stati anche penalizzati di un punto aggiuntivo a novembre, abbiamo già inviato non solo il ricorso alla Commissione Tributaria, ma anche il ricorso al TAR che abbiamo fatto ritenendo ingiusta questa attività di “punizione” da parte delle stazioni di controllo della Federazione, sia FIGC che FIP, secondo quanto sostengono i nostri legali.

Credo però che questa decisione di non accettare il tesseramento di Latini superi qualsiasi immaginazione ed evidentemente getti un’ombra inquietante sul futuro del nostro campionato da parte della Federazione, come se qualcuno avesse particolari interessi a punirci e a creare situazioni per le quali noi non possiamo andare avanti in questo campionato. È evidente a tutti che 50.000 euro a partita possono falsare il campionato, come lo sta ipoteticamente falsando. Ma, grazie al grande impegno e alla grande professionalità dei nostri giocatori e della società, stiamo vincendo lo stesso tutte le partite LBA.