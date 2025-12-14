porzingis

Kristaps Porzingis salterà le prossime 2 settimane per “malattia”: ecco cos’ha

Nella scorsa stagione erano emersi dei misteriosi problemi di salute di Kristaps Porzingis, che nonostante non avesse infortuni ha saltato 40 partite. In estate poi Boston lo ha ceduto agli Atlanta Hawks e nello stesso periodo è emerso cosa affliggesse il lettone: la sindrome da tachicardia posturale ortostatica, anche detta POTS.

Si tratta di una condizione in cui un passaggio dalla posizione sdraiata a quella eretta provoca un aumento anormalmente elevato della frequenza cardiaca. Questo è dunque ciò di cui soffre Porzingis, che in questa stagione ha saltato finora 13 partite e che sarà indisponibile per almeno altre 2 settimane. Come riportato da Shams Charania, infatti, il giocatore starà lontano dai campi e sentirà il parere di alcuni specialisti per capire come trattare questa sindrome.

