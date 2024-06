Trapani Shark, il sogno concreto italiano si chiama Marco Spissu?

In questi giorni sono usciti tantissimi nomi di giocatori italiani per i Trapani Shark ma ce n’è uno che potrebbe davvero arrivare in Sicilia quest’estate: Marco Spissu.

Il playmaker titolare della Nazionale è in uscita dalla Reyer Venezia dopo un paio di stagioni di alti e bassi. Alla fine con i veneti non ha vinto nulla, nemmeno una Coppa Italia, e quest’estate sicuramente cambierà destinazione. Un’ipotesi è Reggio Emilia da Claudio Coldebella, che l’aveva fortemente voluto all’Unics Kazan in EuroLega. Ma occhio ai Trapani Shark perché stanno davvero pensando di portare in Sicilia un altro ex Sassari, dopo Stefano Gentile, e quindi Marco Spissu potrebbe accettare le lusinghe di Valerio Antonini e di Valeriano D’Orta.

Stiamo a vedere cosa accadrà, anche se crediamo che questo nodo verrà sciolto solo dopo il Pre-Olimpico. Oppure molto prima, quindi all’inizio della prossima settimana massimo. Di certo Marco Spissu è un giocatore che fa la differenza in Serie A e aiuterebbe tantissimo la formazione granata durante la regular season e agli eventuali playoff di LBA. A breve sapremo il suo futuro e ve lo comunicheremo.

