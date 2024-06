Alessandro Gentile potrebbe tornare a Milano… ma non all’Olimpia

Alessandro Gentile, ex capitano dell’Olimpia Milano, è uno di quei giocatori che vorrebbero tutti sul mercato ma solo una squadra può averlo.

Dopo un’annata di buonissimo livello a Scafati, la società campana ha deciso di lasciarlo partire e ora il ragazzo di Maddaloni sta pensando alla sua nuova avventura. L’ultima idea, scritta da La Prealpina, è quella di firmare all’Urania Milano, tornando così nella sua amata città lombarda dopo qualche anno di lontananza. In questo momento è più l’Urania Milano che spera di avere Alessandro Gentile che il contrario, nel senso che lui vorrebbe comunque continuare a giocare in Serie A e non tornare in A2, dopo la parentesi di qualche mese a Udine post infortunio nel 2022-2023.

Un fattore che gioca a vantaggio della formazione meneghina è Andrea Amato, il miglior amico di Alessandro Gentile nel mondo del basket. I due vivono sempre insieme quando possono e ormai Amato si è stabilizzato all’Urania. I progetti di crescita della società ci sono e l’idea è di arrivare, con la giusta programmazione, in Serie A. Non magari l’anno prossimo, ma se prendi AleGent, non puoi che essere tra le contender, altrimenti sarebbe come costruire una cattedrale nel deserto.

