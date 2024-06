Treier alla GeVi Napoli: l’annuncio ufficiale.

Come avevamo già annunciato qualche giorno fa, l’ala estone Kaspar Treier si trasferirà all’ombra del Vesuvio per la prossima stagione cestistica.

Il contratto sarà di durata biennale con opzione di uscita al termine del primo anno esercitabile da entrambe le parti, come riportato nel comunicato ufficiale della società.

L’ala grande viene da quattro stagioni di fila in LBA alla Dinamo Sassari in cui ha performato con circa 4 punti di media a partita e 2.2 rimbalzi in 12 minuti di impiego medio; struttura fisica importante, potrà garantire kg e cm notevoli per irrobustire il quintetto.

Dopo Copeland e Totè, Napoli si regala Treier come terzo colpo, che andrà con probabilità a sostituire Michele Ebeling nelle rotazioni.

