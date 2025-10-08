Trento va a vincere a Podgorica e supera i 100 punti: un’altra ottima prova di Cheickh Niang

Una settimana fa l’Aquila Basket Treno aveva perso nettamente all’esordio stagionale in EuroCup, segnando appena 48 punti in casa contro Bourg. Nel weekend è poi arrivata una larghissima vittoria in campionato contro Cantù, utile a risollevare il morale in vista del secondo impegno europeo: in trasferta a Podgorica contro il Buducnost. In Montenegro, Trento ha sfoderato una grandissima prestazione, andando a vincere 96-107 rimontando nel secondo tempo grazie ad un terzo quarto perfetto.

La scena se l’è presa Devante Jones, autore di 24 punti e 7 assist (compresi 7 degli ultimi 9 punti bianconeri), ma è da sottolineare un’altra grande prova del diciassettenne Cheickh Niang, protagonista di un avvio di stagione davvero convincente. Il fratello minore di Saliou ha infatti segnato 14 punti contro il Buducnost, tirando 5/7 dal campo e aggiungendo anche 3 rimbalzi e 3 assist in oltre 25′. Coach Cancellieri gli sta dando parecchio spazio in queste prime gare e Niang sta rispondendo sempre presente: è la seconda partita in doppia cifra su quattro disputate finora. Il giocatore bianconero aveva infatti segnato 15 punti contro Cantù in campionato.

Trento ha mandato in totale 6 giocatori in doppia cifra: oltre a Jones e Niang, ci sono riusciti anche Jakimovski (15 punti), Bayehe (14 punti), Jogela (14 punti) e Hassan (11 punti).