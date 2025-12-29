La Nutribullet Treviso rimane ultima in classifica dopo l’ultimo turno di campionato, sconfitta in casa dalla Dinamo Sassari e sempre a quota 2 vittorie su 13 incontri. E così tornano intensi i rumors di possibile esonero per coach Alessandro Rossi, sulla panchina del club veneto dalla passata estate.
Secondo La Prealpina, un’opzione per sostituire Rossi sarebbe il ritorno di Marcelo Nicola, già allenatore di Treviso nella stagione 2022-23 ma poi non confermato al termine dell’anno. Un’altra invece, riportata da Sportando, potrebbe essere Jasmin Repesa, coach di Treviso in tempi ben più gloriosi di questi, nella stagione 2010-11 con la Benetton. Il tecnico croato era al PalaVerde proprio ieri per la sfida contro Sassari, sua prima apparizione pubblica dopo aver lasciato Trapani non senza polemiche.
Proprio il club siciliano potrebbe rappresentare un ostacolo importante per “liberare” Repesa, visto che Valerio Antonini ha già dichiarato di voler procedere per vie legali contro l’allenatore, ufficialmente ancora sotto contratto. Tutto potrebbe cambiare se la FIP, che oggi si riunirà in via straordinaria proprio per discutere del caso Trapani, dovesse decidere soluzioni drastiche nei confronti del club siciliano.
- Treviso, possibile cambio in panchina: e spunta anche Jasmin Repesa… - 29 Dicembre 2025
- FIP, oggi Consiglio Federale Straordinario per parlare della situazione di Trapani - 29 Dicembre 2025
- Trapani Shark sconfitta da Varese, il club minaccia di non partire per la trasferta di Bologna - 29 Dicembre 2025