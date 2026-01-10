trevor keels

Trevor Keels, prestazione ASSURDA in G League con annesso record storico

Francesco ManziLascia un Commento su Trevor Keels, prestazione ASSURDA in G League con annesso record storico

Il nome di Trevor Keels, ai più, non deve dire molto. Il giocatore statunitense è stato 42° chiamata assoluta al Draft 2022 ma in NBA ha disputato solo 3 partite con la maglia dei New York Knicks nella stagione 2022-23. Il resto del tempo lo ha passato in G League, dove in questa stagione veste la maglia dei Sioux Falls Skyforce, affiliata dei Miamio Heat. Ieri notte Keels è stato autore di una prestazione leggendaria per la lega di sviluppo, nel match vinto 136-128 contro i Rip City Remix.

Keels ha segnato il proprio career-high con 46 punti, ma soprattutto ha tirato 16/18 dal campo e 12/12 da tre punti. Le 12 triple segnate si piazzano al secondo posto nella storia della G League per la singola partita (nel 2014 Tyler Harvey ne segnò 13), ma rappresentano il nuovo primato per triple consecutive segnate in G League senza sbagliarne nemmeno una.

Keels, 22 anni, in questa stagione sta segnando 16.1 punti di media in G League.

