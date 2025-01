Reed Sheppard dei Rockets brilla in G-League con una prestazione MOSTRUOSA

La giovane promessa dei Houston Rockets, Reed Sheppard, sta già facendo parlare di sé dopo essere stato assegnato alla squadra affiliata in G-League, i Rio Grande Valley Vipers. Se l’obiettivo era dargli l’opportunità di ritrovare fiducia e sviluppare le sue capacità, la decisione sembra già dare i suoi frutti: nella partita di martedì contro gli Oklahoma City Blue, Sheppard ha sfoderato una prestazione straordinaria, mettendo a referto 49 punti in 37 minuti.

I numeri da capogiro di Sheppard

Il rookie ha tirato con un ottimo 17 su 33 dal campo, compreso un impressionante 8 su 19 da tre punti. Non solo punti, però: Sheppard ha aggiunto alla sua serata anche 6 assist, 5 rimbalzi e 3 palle rubate, dimostrando una versatilità che lo rende un talento a tutto tondo.

Questo exploit arriva in netto contrasto con il rendimento avuto finora in NBA, dove il giovane, scelto al terzo posto assoluto nel draft, ha faticato a trovare spazio e ritmo, segnando una media di 3,3 punti a partita con il 32% al tiro.

Un segnale di crescita e fiducia

La performance con i Vipers è una chiara dimostrazione che Sheppard ha il potenziale per dominare a livelli inferiori, pur avendo ancora margini di miglioramento per adattarsi al ritmo e alle responsabilità del gioco NBA. In G League, infatti, il giovane talento ha avuto l’opportunità di gestire più palloni e migliorare come playmaker, aspetti fondamentali per il suo sviluppo.

Non è la prima volta che i Rockets utilizzano la G League per far crescere i loro prospetti di punta. Recentemente, anche Cam Whitmore ha trascorso un periodo con i Vipers, beneficiando di minuti di qualità e maggiori responsabilità. Per Sheppard, questo periodo di lavoro intenso sta già aiutando a ricostruire la fiducia e a metterlo sulla giusta strada per esprimere al meglio il suo potenziale.

Uno sguardo al futuro

Nonostante le difficoltà iniziali, Reed Sheppard ha dimostrato di avere le carte in regola per lasciare il segno. La sua capacità di segnare, creare gioco e contribuire su più fronti lo rendono una risorsa preziosa per i Rockets. Se continuerà a crescere come ha fatto nella sua straordinaria serata con i Vipers, il giovane talento potrebbe presto tornare in NBA più pronto che mai per fare la differenza.

