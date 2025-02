Mac McClung ha guadagnato più dallo Slam Dunk Contest che dai suoi contratti NBA

Da ormai 3 anni, lo Slam Dunk Contest ha assunto nuova linfa grazie alla presenza di Mac McClung, vincitore indiscusso delle ultime 3 edizioni. Ieri notte il giocatore, che quest’anno in NBA ha disputato una sola partita, ha alzato l’asticella sfoggiando alcune delle schiacciate più belle viste in una competizione del genere. Ha saltato una macchina, ha schiacciato con due palloni, ha saltato Evan Mobley e si è anche girato a mezz’aria di 180°, facendo impazzire il pubblico del Chase Center e battendo un pur ottimo Stephon Castle in finale.

La figura di McClung è molto particolare: grandissimo atleta fin dal liceo, è stato undrafted e praticamente in NBA non ha quasi mai messo piede. Dal 2021 passa la maggior parte del tempo in G League, dove però è una superstar: nel 2023 ha vinto il titolo e l’anno scorso è stato MVP del campionato da capocannoniere con 25.7 punti di media. Non abbastanza per meritarsi una chance in pianta stabile in NBA, dove il suo fisico lo penalizza troppo: d’altronde McClung è alto appena 188 centimetri, un dato che rende ancor più straordinarie le sue performance allo Slam Dunk Contest.

Ieri sera, dopo il terzo successo di fila nella gara di schiacciate (primo di sempre a riuscirci) è emersa una statistica che spiega bene il paradosso di Mac McClung. Il giocatore ha infatti guadagnato nella sua carriera più soldi dalle vittorie dello Slam Dunk Contest rispetto a quanti se ne sia messi in tasca giocando in NBA. È infatti 310.000 dollari il montepremi totale delle ultime 3 edizioni della gara di schiacciate. Quasi il triplo di quanto guadagnato con la NBA: 132.101 dollari in quasi 4 anni, per un totale di 5 partite ufficiali disputate tra Bulls, Lakers, Sixers e Magic.