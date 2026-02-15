Trieste

Trieste da RECORD! Record all-time di punti nel 1° tempo in LBA

Impresa straordinaria della Pallacanestro Trieste, protagonista di una prestazione offensiva clamorosa nella sfida contro la Guerri Napoli.

I giuliani hanno chiuso il primo tempo con 70 punti segnati, pareggiando il record all-time della storia della Serie A di basket.

Un risultato che entra ufficialmente negli annali della Lega Basket Serie A.

Primo tempo irreale: 38 punti nel primo quarto

Trieste ha iniziato la gara con un ritmo impressionante:

  • 38 punti nel primo quarto
  • 32 punti nel secondo quarto

Totale: 70 punti nei primi 20 minuti

Una produzione offensiva praticamente perfetta, con percentuali altissime e continuità di gioco che ha travolto la difesa napoletana.

Il dato è ancora più significativo considerando che si tratta del massimo punteggio mai realizzato in un primo tempo nella storia recente della LBA, raggiunto solo da pochissime squadre.

Record LBA: Trieste raggiunge Varese e Trapani

Il primato era già stato toccato da altre due squadre negli ultimi anni:

  • Pallacanestro Varese contro Reggio Emilia nella stagione 2023/24 (39+31)
  • Trapani Shark contro la stessa Trieste nella scorsa stagione (41+29)

Ora anche Pallacanestro Trieste entra nella storia con lo stesso incredibile bottino.

Il precedente storico: Siena a quota 69 nei playoff 2010

Alle spalle del record rimane una prestazione storica della Mens Sana Siena, che nei playoff 2009/10 si fermò a 69 punti in un primo tempo contro la Benetton Treviso:

  • 33 punti nel primo quarto
  • 36 nel secondo

Per oltre un decennio quella gara era rimasta una delle migliori dimostrazioni offensive del campionato italiano.

Una partita che entra negli annali della Serie A

La serata contro Napoli conferma la crescita della squadra giuliana e testimonia l’evoluzione offensiva del basket moderno, sempre più rapido e orientato al tiro da tre punti.

Il record dei 70 punti in un tempo non è solo un dato statistico: è la fotografia di una delle partite più spettacolari viste negli ultimi anni in Serie A.

Trieste adesso non è soltanto una sorpresa stagionale: è ufficialmente entrata nella storia del campionato italiano di basket.

