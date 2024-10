Trinchieri SIBILLINO con gli arbitri per il trattamento di Vezenkov…

Dopo la sconfitta del suo Zalgiris Kaunas contro l’Olympiacos Pireo di Sasha Vezenkov, coach Andrea Trinchieri ha espresso le sue considerazioni sull’incontro in un’intervista a SDNA.

Trinchieri ha riconosciuto che la sua squadra ha faticato nel primo quarto, durante il quale si è trovata in svantaggio di 15 punti, con soli 6 punti messi a referto. Troppo poco per competere a certi livelli. Ha evidenziato come lo Zalgiris abbia sbagliato diversi tiri facili e subito molte palle perse, consentendo così all’Olympiacos di prendere il controllo della partita fin dall’inizio.

Inoltre, coach Trinchieri ha anche parlato dei tanti tiri liberi tentati da Sasha Vezenkov:

“Vezenkov ha iniziato con 10 tiri liberi. Sembrava che ogni volta che guardava l’arbitro, gli venisse fischiato un fallo. È molto difficile quando affronti una squadra che realizza 43 tiri liberi”, ha commentato Trinchieri.

Insomma, con la sua salita sagacia e arguzia, Andrea Trinchieri ha fatto notare che non gli è proprio piaciuto l’arbitraggio, soprattutto in favore di Sasha Vezenkov.

Alla fine comunque ci sta perdere contro l’Olympiacos, insieme agli altri greci del Panathinaikos sono i favoriti indiscussi per la vittoria finale. Stiamo a vedere se Trinchieri e lo Zalgiris riusciranno a raggiungere i playoff.

