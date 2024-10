Rivelato il planning dell’NBA All-Star Weekend 2025: si giocherà in 2 arene

San Francisco non sarà l’unica città della Bay Area a ospitare eventi durante l’NBA All-Star Weekend del 2025. Anche l’ex casa dei Golden State Warriors a Oakland, la Oakland Arena (precedentemente nota come Oracle Arena), sarà teatro di numerosi festeggiamenti.

Con l’avvicinarsi dell’NBA All-Star Game 2025, in programma il 16 febbraio al Chase Center di San Francisco, la Oakland Arena si sta preparando a ospitare una serie di eventi emozionanti nella settimana che precede la partita principale. Questi festeggiamenti contribuiranno a dare slancio al mondo della pallacanestro che si concentra sulla Bay Area per la manifestazione annuale.

Tra gli eventi principali figurano il Ruffles NBA All-Star Celebrity Game il 14 febbraio, seguito dall’NBA All-Star Practice e dall’NBA HBCU Classic il 15 febbraio. Questa settimana ricca di azione offrirà sicuramente molte emozioni e metterà in mostra sia l’intrattenimento che il talento atletico prima dell’All-Star Game principale.

Da quando si sono trasferiti al Chase Center nel 2019, gli Warriors hanno affermato l’arena come destinazione principale per i grandi eventi, ospitando regolarmente concerti e showcase sportivi. L’NBA All-Star Weekend del 2025 non farà che accrescere i riflettori su questa moderna struttura, attirando ancora di più l’attenzione sull’arena e sulla sua vibrante comunità.

