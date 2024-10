Virtus Bologna-Daniel Hackett, possono dirsi addio subito?

La Virtus Bologna ha iniziato la sua stagione con degli alti e bassi e Daniel Hackett non è sicuramente stato tra i giocatori più positivi delle VuNere.

Dopo la sconfitta in finale di Supercoppa Italia contro gli acerrimi nemici dell’Olimpia Milano, in Serie A finora hanno fatto 2 su 2 e stasera proveranno a fare 3 su 3 contro Venezia – non facile – mentre in EuroLega hanno perso entrambi i match, compreso quello di giovedì in casa dell’ASVEL, squadra più che abbordabile.

Contro i francesi Daniel Hackett ha giocato meno di 6 minuti con la maglia della Virtus Bologna, pochissimo se pensiamo che la settimana prossima contro l’Efes era stato sul campo per metà partita (19′ e 35″). Si tratta di una situazione a dir poco anomala e dopo questa notizia sono usciti alcuni rumors che vogliono un HD23 lontano da Bologna prima della fine del suo naturale contratto, ovvero il 30 giugno 2026.

In particolare Giuseppe Malaguti, giornalista di settore molto informato, ha parlato proprio della possibilità di salutarsi prima del tempo ma, prima di arrivare a una decisione del genere, bisogna farla decantare per bene, quindi non succederà a brevissimo se dovesse davvero accadere.

