Miami prende Terry Rozier da Charlotte: ceduto Kyle Lowry

Nei giorni scorsi Terry Rozier era stato accostato ai Miami Heat, ma anche ai Los Angeles Lakers. Alla fine la franchigia della Florida ha chiuso rapidamente la trattativa e, come riportato da Adrian Wojnarowski, si è assicurata la guardia degli Charlotte Hornets.

Nello scambio rientra anche Kyle Lowry, che per il momento dovrebbe rimanere agli Hornets salvo poi, forse, ricevere un buyout più avanti. I dettagli della trade:

Rozier in questa stagione è stato finora tra i migliori marcatori degli Hornets, con 23.2 punti di media: la sua migliore annata in carriera. Il suo contratto scadrà nell’estate 2025.

The Charlotte Hornets are trading Terry Rozier to the Miami Heat for a 2027 first-round pick and Kyle Lowry, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 23, 2024