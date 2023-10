Troppi problemi fisici, Nemanja Bjelica verso il ritiro

Dopo il titolo NBA conquistato con i Golden State Warriors nel 2022, Nemanja Bjelica aveva sorpreso tutti decidendo di tornare in Europa. Era stata la punta di diamante del mercato estivo del Fenerbahçe, dove aveva già giocato venendo anche nominato MVP dell’EuroLega nel 2015. Nell’agosto 2022 il lungo serbo aveva firmato un biennale con i gialloblu, ma prima ancora dell’inizio della stagione era stato fermato da un infortunio al polpaccio. L’esordio stagionale di Bjelica è poi arrivato solo a marzo, in una delle appena 7 partite totali con cui ha poi chiuso la stagione 2022-23.

Ad agosto il Fener ha deciso di rilasciare Bjelica a causa dei ripetuti problemi fisici e il serbo è tornato a “casa”, unendosi alla Stella Rossa per la nuova stagione. Ad oggi però Bjelica non è fisicamente sano e non può ancora scendere in campo, il suo esordio è stato rimandato a causa dell’ennesimo problema al polpaccio. Per via dei ripetuti problemi fisici, secondo Telesport ora starebbe addirittura pensando seriamente al ritiro dal basket giocato.

Bjelica ha 35 anni, ne compirà 36 a maggio. Nella scorsa stagione, negli unici 7 incontri disputati, aveva segnato 2.7 punti di media.