GeVi Napoli piazza il primo colpo: firmato Zach Copeland!

La GeVi Napoli ha annunciato l’ingaggio di Zach Copeland per la nuova stagione tramite i canali social ufficiali.

Copeland non è un volto sconosciuto agli appassionati di palla a spicchi italiana. Nella stagione 2022/2023 ha trascinato l’Estra Pistoia alla storica promozione in A1 assestandosi sui 17 punti di media in 40 match disputati e ha attirato l’attenzione dei tedeschi del Brose Bamberg, a cui si è legato con un contratto annuale nella stagione appena conclusa. Esperienza molto positiva in Bundesliga per Zach: si è confermato un importante realizzatore (circa 18 di media in 34 match), vantando un high-season di 33 punti e ben 14 prestazioni da oltre 20 punti messi a referto.

Guardia classe 1997 di 193 cm, prodotto dell’Illinois State University, è un giocatore emergente che il General Manager partenopeo Pedro Llompart ha dichiarato di seguire già da diversi mesi.

Porte girevoli in casa GeVi

In casa Napoli il mercato è appena cominciato e seguiranno diversi innesti nei prossimi tempi. Gli unici giocatori che dovrebbero essere confermati sono De Nicolao e Lever: Sokolowski potrebbe presto accasarsi a Sassari, Zubcic ha rifiutato il rinnovo nel mese di Febbraio e la società potrebbe non rilanciare l’offerta, causa una seconda parte di stagione molto sottotono; Ennis verrà ingaggiato sicuramente da club di diametro superiore e Pullen, come Brown e Owens, sembrerebbe non rientrare nei piani.

Justin Jarowski, mandato in prestito all’Heindenberg (Bundesliga) post-infortunio a Dicembre, ha disputato un’ottima seconda parte di stagione e rientrerà alla base per essere valutato; per il centro verrà selezionato un profilo di maggior fisicità.

Il roster verrà stravolto ma non le ambizioni di una società che sta crescendo anno dopo anno.

Llompart ha dichiarato sin dal suo approdo la volontà di imbastire un progetto pluriennale per garantire una crescita esponenziale a una piazza che vanta poca storia cestistica alle spalle, ma grande desiderio di costruirla nel futuro. Il trionfo in Coppa Italia ha regalato a Milicic un posto al tavolo delle final four di SuperCoppa in programma nel Settembre prossimo, e da quì nasce probabilmente la volontà di accelerare i tempi e ultimare il gruppo squadra con abbondante anticipo sulle contenders.

