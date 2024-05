LeBron James sulla vittoria dei Celtics: “Ecco perché sopra di 3 farei sempre fallo!”

Come tutti in NBA, ieri notte LeBron James non si è perso Gara-1 tra Boston Celtics e Indiana Pacers nelle Finali di Conference. Un po’ inaspettatamente, Indiana stava per fare subito il colpaccio al TD Garden ma si è dovuta arrendere all’OT per via di una tripla di Jaylen Brown che ha pareggiato dall’angolo a pochi secondi dalla fine dei regolamentari. I Pacers erano a +3 e la tripla di Brown ha portato la gara all’OT, dove poi Boston ha prevalso anche grazie alla difesa di Jrue Holiday su Tyrese Haliburton nel possesso decisivo. Ma LeCoach non ha mandato giù la scelta di Indiana di difendere sull’ultima azione dei regolamentari invece di fare fallo intenzionale.

In quel modo, Boston sarebbe andata in lunetta con due tiri liberi, impossibilitata a pareggiare a meno di un errore sul secondo e successivo rimbalzo offensivo. “E vi chiedete ancora perché farei fallo a +3 OGNI SINGOLA VOLTA?” ha scritto LeBron James su X.

And yall still wanna know why I would foul up 3 EVERY SINGLE TIME?? 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) May 22, 2024

In conferenza stampa, coach Rick Carlisle si è preso la colpa per la sconfitta: “Questo KO è colpa mia. Con 10 secondi da giocare nei regolamentari, avrei dovuto chiamare timeout, avanzare nella loro metà campo per la rimessa, trovare un modo di mettere la palla in campo e segnare uno o due tiri liberi per chiudere la gara”.