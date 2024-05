Ragazzino vuole un autografo, LaMelo Ball lo INVESTE: la famiglia gli fa causa

La stagione degli Charlotte Hornets è terminata da un po’, quella di LaMelo Ball ancora prima visto che il giocatore ha disputato solo 22 partite, l’ultima il 27 gennaio. In questi giorni LaMelo era però impegnato in un evento allo Spectrum Cente, l’arena dove giocano gli Hornets: il Purple and Teal Day, una sorta di partitella interna accessibile ai fans.

Al termine dell’evento, Ball si stava allontanando con la sua auto mentre diversi tifosi aspettavano il suo passaggio per chiedergli un autografo o una foto. Tra di essi, uno in particolare: Angell Joseph, 11 anni. LaMelo non solo non si è fermato a fare autografi, ma ha accelerato con la propria auto passando sopra il piede del ragazzino, rompendoglielo. Una foto di Angell con stampelle e piede ingessato è stata diffusa sul web.

Secondo Joe Bruno di WSOC, la madre del ragazzino avrebbe già fatto causa a LaMelo Ball per l’accaduto. L’avvocato della famiglia ha dichiarato che al momento sul verbale della polizia mancherebbero le informazioni riguardanti l’assicuratore di Ball. L’obiettivo è quello di far pagare al giocatore le cure mediche per il piede fratturato di Angell.

An 11-year-old was waiting outside the Spectrum Center after the Hornets' Purple and Teal Day. He wanted an autograph from LaMelo Ball

His mom says Ball didn't sign anything. He sped off in his car and drove over the 11-year-old's foot, breaking it.

A lawsuit has been filed… pic.twitter.com/fsvnmQVRNV

— Joe Bruno (@JoeBrunoWSOC9) May 21, 2024