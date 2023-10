Quote NBA 2024: ecco le favorite per l’anello

Manca pochissimo all’inizio ufficiale della regular season NBA 2023-24 ed è già tempo di pronostici. Con una panoramica delle quote NBA 2024 già disponibile in rete, abbiamo provato a delineare le favorite assolute della prossima stagione, tra piccole sorprese e grandi conferme.

Dopo gli addii di Bruce Brown e Jeff Green, i campioni in carica dei Denver Nuggets puntano tutto su Nikola Jovic, sempre più leader della squadra, e si presentano ancora una volta come favoriti. Il roster del Colorado è quotato in prima fascia a 5.00 e 5.50 dai bookmakers. Quintetto base apparentemente privo di lacune, quello di Micheal Malone, con Murray, Gordon, Caldwell-Pope, Porter Jr e Jovic. La franchigia della West Conference, fondata nel 1967, riparte con qualche rinuncia dolorosa, ma il nucleo della squadra è rimasto intatto e punta a ripetersi dopo il trofeo storico conquistato qualche mese fa: il primo in assoluto. Insomma, candidati numeri uno per la vittoria dell’anello 2023-24.

Buone possibilità quelle dei Boston Celtics, a 5.50, 5.75 e 6.00. Il roster di Joe Mazzulla, che ha vinto la corsa a Jrue Holiday, convincendo i Portland Trail Blazers a cederlo in cambio di Brogdon, Williams e due prime scelte al Draft, è sulla carta tra i più forti della East Conference. “Ho scelto Boston perché è senza dubbio la mia miglior chance di vincere”, ha sottolineato Holiday alla presentazione della sua nuova maglia. “I ragazzi qui hanno già fatto grandi cose e io sono qui per aiutarli a diventare campioni”. Niente mezze misure per il playmaker della nazionale statunitense che sente già un feeling particolare con la città e i tifosi: “Sono pazzi, molto rumorosi e poi apprezzano il gioco aggressivo e chi lavora duro in difesa piuttosto che le giocate spettacolari, e io gioco esattamente in quel modo”. Insomma, matrimonio perfetto. E conclude: “Sono qui per aiutare Tatum e Brown, voglio rendere il gioco più facile per loro e voglio dare il mio contributo in difesa in modo da sollevarli un po’ da quell’impegno”. Occhio allora al quintetto base di Mazzulla che potrebbe alzare il titolo a fine stagione.

Con l’arrivo di Lillard a Milwaukee, il roster di Adrian Griffin acquista in qualità e fiducia, puntando così a vincere il titolo partendo dalla East. Quotazioni dei Bucks: 6.00 e 7.50. Occhi puntati ovviamente sul playmaker ex Trail Blazers, ha già le idee chiare su quale sarà il suo rapporto in campo con la stella della squadra, Giannis Antetokounmpo. “Voglio che Giannis non sia altro che sé stesso, non si deve preoccupare della mia presenza, gliel’ho detto e lui mi ha detto la stessa cosa”. Lillard trova così il compagno di squadra più talentuoso con cui abbia mai giocato. Interessante il fatto che Dame e Giannis sembrano fatti l’uno per l’altro, con una compatibilità tecnico-tattica determinante che non dovrebbe presentare inciampi. I reciproci punti di forza potrebbero colmare le singole lacune e portare il roster di Griffin ad alzare il titolo NBA 2023-24.

Quarta fascia per i Phoenix Suns, a 7.25, 7.50 e 8.00. Per i bookmakers non sono esattamente la squadra da battere, ma il roster di Frank Vogel parte in realtà con un unico obiettivo: il titolo 2023-24. Gli scambi per Durant e Beal non concedono alternative o scorciatoie, difatti il quintetto base è costruito proprio attorno alle esigenze del trio Durant-Bea-Booker. Intervistato dall'”Arizona Republic”, il nuovo tecnico dei Suns ha già in mente lo starting five del team. I primi quattro sono già assegnati mentre la scelta del quinto sarà influenzata da diversi fattori: “Dipende da cosa ci servirà in quello specifico momento: tiro, difesa, capacità di creare per i compagni”. Già campione NBA con i Lakers nel 2020, Vogel punta a insidiare Nuggets e Celtics per la conquista dell’anello.

Coinvolti nell’ultima stravaganza mediatica di Jimmy Butler, che ha dichiarato di “essere il miglior giocatore al mondo”, i Miami Heats, per stessa ammissione di Jimmy, sono avviati a vincere quel titolo sfuggito due volte in finale negli ultimi anni. Orfani di uno scambio che avrebbe potuto rafforzare il roster di Erik Spoelstra, quello con Damian Lillard approdato ai Celtics, Miami è in quinta fascia secondo i bookmakers: quote a 9.00 e 10.00. Bam Adebayo, uomo simbolo degli Heats, tutto sostanza e voglia di accollarsi il lavoro sporco senza la ricerca ossessiva di numeri a tabellino o azioni spettacolari, ha sottolineato recentemente lo scarso rispetto riservato al suo roster. “Siamo arrivati due volte alle Finals e tre volte alle finali di Conference. Abbiamo fatto tutto questo con il 60% del roster composto da giocatori che non sono nemmeno stati scelti al Draft. Penso che dovremmo godere di più rispetto e attenzione”. Tutto questo potrebbe essere lo stimolo e la motivazione giusta per gli Heats nel tentare una conquista del titolo che tuttavia appare improbabile secondo i bookie.

In coda restano Warriors (quote a 10.00 – 12.00), Lakers (12.00 – 13.00), 76ers (14.00 – 16.00), Clippers (16.00 – 18.00) e Mavericks (16.00, 18.00 e 20.00). Difficile, ma non impossibile, attendersi una loro vittoria dell’anello.