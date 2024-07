Tutte le amichevoli di Team USA su Sky e NOW: ecco quando sono

Su Sky e in streaming su NOW le sfide amichevoli che Team USA, la squadra nazionale statunitense maschile, disputerà in preparazione ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi.

La squadra allenata da coach Steve Kerr sarà protagonista di quattro incontri in due differentilocation: lunedì 15 e mercoledì 17 luglio, con palla a due alle 18 e diretta su Sky Sport NBA e NOW, Team USA giocherà ad Abu Dhabi rispettivamente contro Australia e Serbia. La squadra nordamericana poi sbarcherà in Europa: sabato 20 e lunedì 22 luglio, con inizio alle 21e sempre in diretta su Sky Sport NBA e NOW, affronterà a Londra le nazionali di Sud Sudan e Germania.

Ancora su Sky Sport NBA e NOW, mercoledì 23 luglio alle 21, sarà possibile assistere all’amichevole tra le nazionali femminili di USAe Germania.

La programmazione delle amichevoli pre-olimpiche di Team USA di basket su Sky e in streaming su NOW

Lunedì 15 luglio, ore 18

USA-Australia in diretta su Sky Sport NBA e NOW (telecronaca Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua)

Mercoledì 17 luglio, ore 18

USA-Serbia in diretta su Sky Sport NBA e NOW (telecronaca Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua)

Sabato 20 luglio, ore 21

USA-Sud Sudan in diretta su Sky Sport NBA e NOW (telecronaca Francesco Bonfardeci)

Lunedì 22 luglio, ore 21

USA-Germania in diretta su Sky Sport NBA e NOW (telecronaca Alessandro Mamoli)

Martedì 23 luglio, ore 21

USA-Germania (femm.) in diretta su Sky Sport NBA e NOW (telecronaca Geri De Rosa)