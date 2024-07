Cantù, il colpo Tyrus McGee è pronto per essere servito?

L’Acqua S.Bernardo Cantù vuole mettere a roster 2 americani di livello e il primo potrebbe essere Tyrus McGee, già visto in Italia con le maglie di Capo d’Orlando, Cremona, Venezia, Pistoia e Sassari.

Il folletto americano è un giocatore che ha vinto in Italia e in Europa: 1 Scudetto con i veneti, 1 FIBA Europe Cup con la Dinamo Sassari di Gianmarco Pozzecco e 1 Winner League con l’Hapoel Holon nel 2022.

Il 33enne di Stringtown, nell’Oklahoma, sarebbe il giocatore da 20 punti a partita sugli esterni, un vero e proprio scorer, tant’è che l’anno scorso a Strasburgo in Serie A francese viaggiava ad oltre 14 punti di media. Figuriamoci cosa potrebbe fare in Serie A2 italiana.

La trattativa tra Cantù e Tyrus McGee è ben avviata ma non è ancora completata. Il giocatore vorrebbe capire se ci sono ancora chance in qualche squadra della massima serie israeliana o francese ma al momento non si è concretizzato nulla. Settimana prossima potrebbe essere quella decisiva per decretare il dentro o fuori per questa possibilità di mercato.

Resta sullo sfondo l’idea JD Notae, assoluto protagonista nella promozione dei Trapani Shark di quest’anno appena concluso, ma è una pista più complicata di quella dell’ex Sassari.