“Tutti si fanno di marijuana in NBA!”: la rivelazione shock di Kevin Durant!

Nell’ambito del nuovo Collective Bargaining Agreement (CBA), l’NBA e la NBPA hanno recentemente concordato di rimuovere la marijuana dall’elenco delle sostanze vietate nella lega. A quanto pare, la superstar dei Phoenix Suns, Kevin Durant, ha avuto un ruolo chiave in questo importante sviluppo sulla marijuana. L’ex MVP della lega ha raccontato tutto in una recente intervista.

Secondo lo stesso KD, ha parlato personalmente con il commisioner Adam Silver di questo problema. La stella dei Suns ha anche condiviso i suoi veri sentimenti sull’uso della marijuana e su come la sua reputazione si sia evoluta nel corso degli anni:

“Ho chiamato Adam Silver e gli ho chiesto di togliere la marijuana dalla lista delle sostanze proibite”, ha detto Durant. “Sentivo che stava diventando un fenomeno diffuso in tutto il Paese e in tutto il mondo. Lo stigma che c’è dietro non è più così negativo come prima. Non ha alcun effetto negativo su di te. Mi piace solo la pianta, è molto semplice”.

Quando gli è stato chiesto come è andata la conversazione con il commissioner, Durant ha rivelato che non ha dovuto convincere Silver della sua posizione:

“Ha sentito l’odore quando sono entrato, quindi non ho dovuto dire molto. In un certo senso ha capito dove si andava a parare. È l’NBA, amico, lo fanno tutti. A questo punto è come il vino”.

