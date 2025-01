Tutto ciò che devi sapere sulla Baloncesto Superior Nacional (BSN) portoricana dove giocherà Gallinari

La Baloncesto Superior Nacional (BSN), massima lega di basket portoricana, arricchisce il suo prestigio con l’arrivo di Danilo Gallinari, che ha appena firmato con i Vaqueros de Bayamón, il club più vincente nella storia del campionato con 16 titoli.

Fondata nel 1930, la BSN è una delle leghe di basket più antiche e competitive dell’America Latina. Con un calendario che si estende da marzo a luglio, la competizione attira un pubblico appassionato grazie a un mix di talento locale e grandi nomi internazionali. Nel corso degli anni, ha visto emergere stelle come Carlos Arroyo, José Juan Barea e, recentemente, ha accolto veterani della NBA come Michael Beasley, Norris Cole, e ora, Danilo Gallinari.

Gallinari, veterano della NBA con oltre 850 partite disputate e uno dei migliori giocatori italiani di sempre, è reduce da diversi mesi di inattività. La sua firma con i Vaqueros rappresenta un colpo strategico per la squadra, che punta a ritrovare il dominio della lega dopo il successo del 2022.

I Vaqueros de Bayamón hanno costruito negli anni una tradizione vincente basata su un gioco dinamico e sulla capacità di attrarre grandi giocatori. L’arrivo di Gallinari porta esperienza, leadership e versatilità, qualità che saranno fondamentali per competere contro le altre squadre ambiziose del campionato, come i Capitanes de Arecibo e i Piratas de Quebradillas, anche se nel 2024 hanno vinto i Criollos de Caguas.

Con un livello di gioco in continua crescita, la BSN si conferma una destinazione sempre più ambita, capace di offrire un palcoscenico competitivo e una cultura del basket unica. Per Gallinari, questa rappresenta una nuova opportunità per lasciare il segno, mentre per i tifosi portoricani si prospetta una stagione entusiasmante, arricchita dalla presenza di una star di calibro internazionale.