I dettagli della nuova avventura di Danilo Gallinari

Danilo Gallinari ha annunciato il suo ritorno in campo con i Vaqueros de Bayamón, formazione portoricana.

Niente NBA, dunque, per il Gallo né quello che sarebbe stato un romantico ritorno all’Olimpia Milano. Gallinari ha scelto i Vaqueros per la vicinanza dell’isola caraibica a Miami, dove risiede ormai da anni la sua famiglia. Ma la scelta è dettata anche dall’inserimento di una NBA escape nell’accordo, di modo tale che l’azzurro possa liberarsi senza problemi in caso di chiamata last minute dagli Stati Uniti.

I Vaqueros sono la squadra più vincente nella storia del basket portoricano con 16 titoli nazionali all’attivo, l’ultimo dei quali arrivato nel 2022. Sono reduci da una stagione estremamente negativa, chiusa con un record di 10-24, il peggiore della lega. Da qualche mese, però, la proprietà è passata all’imprenditore Eric Perez, attivo nel settore dell’intrattenimento. Uno dei suoi primi atti è stato l’ingaggio di Carlos Arroyo, leggenda del basket portoricano, incaricato di comporre il roster per la prossima stagione. Nella scorsa stagione ha giocato per i Vaqueros anche il sud-sudanese Wenyen Gabriel, visto per diverse stagioni in NBA, nelle ultime estati con la nazionale africana che ha sorpreso il mondo intero e da qualche mese in EuroLega, prima con il Maccabi e ora con il Panathinaikos. Il club al momento non ha annunciato altri giocatori ma ha ufficializzato lo staff tecnico, guidato da Christian Dalmau con Jorge Rincon e Larry Ayuso come assistenti. Quest’ultimo è anch’esso una leggenda del basket portoricano e ha giocato per un anno anche in Italia, a Montegranaro, nel 2001.

La squadra del Gallo gioca a Bayamon, città nel nord dell’isola. Si tratta di una delle società più antiche di Porto Rico, visto che la sua fondazione risale al 1930. La fan base è caldissima e si è scatenata sui social dopo l’annuncio della firma di Gallinari. I tifosi sono pronti a gremire il Coliseo Rubén Rodríguez, impianto capace di ospitare fino a 12.000 spettatori.

Foto: FIBA