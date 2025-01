Danilo Gallinari potrà davvero giocare gli Europei?

Danilo Gallinari ha scelto di tornare a giocare con i Vaqueros de Bayamón, a Porto Rico.

Il Gallo ha fatto inserire nel contratto una escape per la NBA e ha scelto l’isola caraibica per la sua vicinanza a Miami, di modo tale da restare vicino alla famiglia. Fra i motivi che l’hanno spinto a rimettersi in gioco, però, c’è anche la Nazionale. Gallinari, annunciando la sua firma con i Vaqueros, ha parlato anche della volontà di chiudere la carriera con un’ultima esperienza in Azzurro, agli Europei.

In realtà l’esperienza portoricana potrebbe rivelarsi teoricamente incompatibile con l’Italbasket. La stagione di BSN, il campionato portoricano, inizierà ufficialmente a metà Marzo e si concluderà con la finale playoff a metà Agosto. Eurobasket 2025, invece, è in programma dal 27 Agosto al 14 Settembre ed è lecito aspettarsi che coach Pozzecco chiami a raccolta i giocatori intorno al 20 Luglio. I due calendari, perciò, sembrano andare in sovrapposizione. Vedremo innanzitutto se i Vaqueros arriveranno fino in fondo e se il Poz sceglierà di puntare nuovamente sul Gallo. Al verificarsi di entrambe le ipotesi, Gallinari potrà chiudere anzitempo l’esperienza portoricana oppure unirsi più tardi ai compagni di Nazionale.