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Virtus Bologna-Olympiacos, è polemica su Bartzokas durante i festeggiamenti bianconeri: il Panathinaikos chiede una sanzione

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Il canestro sulla sirena di Marcus Carr, che ha consegnato alla Virtus Bologna la vittoria sull’Olympiacos giovedì sera al PalaDozza, ha scatenato ovviamente la gioia di tutto il palazzetto e dei giocatori di coach Mumbru. Le V Nere sono corse subito a festeggiare con Carr, che al momento del buzzer beater si trovava nell’area della panchina dell’Olympiacos: il caos che ne è stato generato ha alla fine coinvolto quindi anche coach Giorgos Bartzokas, travolto dai giocatori della Virtus mentre era fermo a bordocampo, pietrificato dalla prodezza della point guard bianconera.

Bartzokas ha reagito spingendo a sua volta i giocatori della Virtus Bologna, in particolare Francesco Ferrari, anche se per fortuna tutto si è concluso rapidamente e senza scontri.

L’episodio ha però suscitato polemiche, non tanto da parte di Bologna quanto invece del Panathinaikos, in teoria spettatore disinteressato dell’accaduto. I biancoverdi avrebbero infatti scritto a EuroLega, chiedendo un provvedimento disciplinare per coach Bartzokas: una provocazione per accendere ulteriormente la rivalità con l’Olympiacos, già in questo inizio di stagione. Non è nemmeno la prima volta: lo scorso weekend proprio il Panathinaikos aveva postato sui social un video con alcuni errori arbitrali in favore del Pireo durante la gara di Supercoppa in cui i biancorossi affrontavano il PAOK Salonicco.

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