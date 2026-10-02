Virtus Bologna-Olympiacos, è polemica su Bartzokas durante i festeggiamenti bianconeri: il Panathinaikos chiede una sanzione

Il canestro sulla sirena di Marcus Carr, che ha consegnato alla Virtus Bologna la vittoria sull’Olympiacos giovedì sera al PalaDozza, ha scatenato ovviamente la gioia di tutto il palazzetto e dei giocatori di coach Mumbru. Le V Nere sono corse subito a festeggiare con Carr, che al momento del buzzer beater si trovava nell’area della panchina dell’Olympiacos: il caos che ne è stato generato ha alla fine coinvolto quindi anche coach Giorgos Bartzokas, travolto dai giocatori della Virtus mentre era fermo a bordocampo, pietrificato dalla prodezza della point guard bianconera.

Bartzokas ha reagito spingendo a sua volta i giocatori della Virtus Bologna, in particolare Francesco Ferrari, anche se per fortuna tutto si è concluso rapidamente e senza scontri.

Virtus players started celebrating right next to Giorgos Bartzokas, and he wasn’t having any of it 😤 🎥 @DilloABoncio pic.twitter.com/kgoEzeEjw8 — BasketNews (@BasketNews_com) October 2, 2026

L’episodio ha però suscitato polemiche, non tanto da parte di Bologna quanto invece del Panathinaikos, in teoria spettatore disinteressato dell’accaduto. I biancoverdi avrebbero infatti scritto a EuroLega, chiedendo un provvedimento disciplinare per coach Bartzokas: una provocazione per accendere ulteriormente la rivalità con l’Olympiacos, già in questo inizio di stagione. Non è nemmeno la prima volta: lo scorso weekend proprio il Panathinaikos aveva postato sui social un video con alcuni errori arbitrali in favore del Pireo durante la gara di Supercoppa in cui i biancorossi affrontavano il PAOK Salonicco.